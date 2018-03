Dopo un primo set tirato fino alla fine, e vinto dagli ospiti 25-23, Monza tira fuori gli artigli, appoggiandosi a una generosa difesa e a un contrattacco fulminante con Plotnytskyi e Dzavoronok a fare da protagonisti (13 e 17 punti, con 2 ace e 2 muri per il primo e 3 muri per il secondo). Vinto il secondo e il terzo set, con i muri e i servizi di Beretta e Buti (3 e 2 muri a testa, con 2 ace per il primo e 1 per il secondo) a incidere positivamente sull’economia del gioco, la squadra di Falasca non regge la reazione trentina nel quarto, guidata dalle accelerazioni di Lanza, Kovacevic e Vettori (16, 12 e 17 punti) ben serviti dal lucido Giannelli. Con la vittoria in ballo al quinto set e l’entusiasmo del proprio pubblico a supportare ogni giocata, la Gi Group la spunta grazie Finger (MVP della gara, 18 punti, 1 ace, 4 muri, 54% in attacco), che schiaccia a terra palle fondamentali per la vittoria numero nove in Campionato, la prima contro i trentini, qualificati comunque da quarti ai Play Off Scudetto.



Gi Group Monza - Diatec Trentino 3-2 (23-25, 25-18, 27-25, 17-25, 15-8)

Gi Group Monza: Shoji 3, Plotnytskyi 13, Beretta 10, Finger 18, Dzavoronok 17, Buti 9, Rizzo (L), Brunetti (L), Hirsch 0, Botto 2, Terpin 1, Walsh 0, Arasomwan 0. N.E. Barone. All. Falasca.

Diatec Trentino: Giannelli 8, Kovacevic 12, Kozamernik 6, Vettori 19, Lanza 16, Carbonera 8, Chiappa (L), Hoag 1, De Pandis (L), Zingel 4, Teppan 1, Partenio 0. N.E. Boninfante, Cavuto. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Zanussi, Gnani.

NOTE - durata set: 29’, 25’, 38’, 23’, 15’; tot: 130’. Spettatori: 4026. MVP: Finger.