Chiude la Regular Season con una vittoria la BioSì Indexa Sora che al PalaGlobo “Luca Polsinelli” tiene a bada la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia prendendosi tutta la posta in quattro set.



Dopo una stagione avida di risultati, Sora riesce a mettersi alle spalle l’ultimo posto e chiude tredicesima. Per il rush finale Rosso e compagni avrebbero voluto salire anche un altro gradino sorpassando proprio la Tonno Callipo, ma a fare la differenza è il quoziente set che oltre a non consentire il sorpasso, impone di giocare in trasferta l’eventuale bella Play Off Challenge.



Biosì Indexa Sora - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-1 (25-19, 25-21, 22-25, 26-24)

Biosì Indexa Sora: Seganov 2, Rosso 13, Caneschi 7, Petkovic 19, Nielsen 15, Mattei 7, Mauti (L), Santucci (L), Fey 0, Marrazzo 1. N.E. Farina, Duncan-Thibault, Penning, Lucarelli. All. Barbiero.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Izzo 0, Massari 7, Costa 7, Patch 25, Felix Jr 1, Presta 2, Torchia (L), Verhees 6, Marra (L), Corrado 2, Coscione 3, Domagala 0, Lecat 5. N.E. All. Fronckowiak.

ARBITRI: Luciani, Lot.

NOTE - durata set: 24’, 27’, 28’, 31’; tot: 110’. SpettatorI: 1.441. MVP: Petkovic.