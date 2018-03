Modena suda ma esce vittoriosa dalla Kioene Arena. Dopo un solo set a senso unico, Padova sfrutta l’ottima giornata di Randazzo e del solito Polo per cercare di chiudere con onore davanti al proprio pubblico. L’Azimut si punta su Urnaut, utilizzando al meglio i cambi disponibili in panchina e ottenendo tre punti importanti, soprattutto per il morale in vista dei Play Off.

Kioene Padova - Azimut Modena 1-3 (21-25, 26-24, 24-26, 23-25)

Kioene Padova: Travica 1, Cirovic 9, Polo 12, Premovic 17, Randazzo 23, Volpato 9, Bassanello (L), Scanferla (L), Nelli 0, Balaso (L), Peslac 0. N.E. Koprivica, Gozzo, Sperandio. All. Baldovin.

Azimut Modena: Mossa De Rezende 1, Ngapeth E. 16, Bossi 11, Argenta 12, Urnaut 19, Holt 3, Tosi (L), Pinali 2, Rossini (L), Marra 0, Ngapeth S. 0. N.E. Van Garderen, Penchev. All. Stoytchev.

ARBITRI: Saltalippi, Florian.

NOTE - durata set: 24’, 25’, 28’, 27’; tot: 104’. Spettatori: 2.844. Incasso: 20.483 euro. MVP: Urnaut.