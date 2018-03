Con Giannelli in prima linea il palleggiatore del Noliko aveva a disposizione ben poche opzioni: dare palla in posto 4, infatti, si è rivelato sostanzialmente un suicidio e significava andare incontro a una murata quasi sicura. L'alzatore bolzanino, poi premiato Mvp del match (l’ultima volta di fronte al proprio pubblico fu il 13 novembre 2016 nel successo casalingo per 3-1 sulla Lube) si è infatti scatenato proprio in questo fondamentale, realizzando ben 9 block.

Solo per pochissimo non si tratta di un record assoluto nei 18 anni di storia di Trentino Volley, con Giannelli che si piazza alle spalle di due centrali, straordinari specialisti del fondamentale come Djula Mester ed Emanuele Birarelli, che ne realizzarono personalmente dieci vincenti, rispettivamente nelle gare ufficiali contro Roma del 21 ottobre 2001 e contro la Dinamo Mosca dell’11 aprile 2015. Scalzato dalla terza piazza proprio l’attuale compagno di squadra Eder, che lo scorso 23 novembre ne aveva realizzati otto nel 3-2 casalingo contro Latina. Mai nessun palleggiatore gialloblù in precedenza aveva però fatto segnare sugli score degli scoutman tanti muri.