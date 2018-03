Alla fine, dopo una maratona estenuante, la Trentino Diatec batte i belgi del Noliko Maaseik in quattro set e passa ai playoffs 12 di Champions league come seconda classificata della Pool E. A determinare le sorti dell'incontro, in primis, una prestazione magistrale a muro di Giannelli (nove block!) e i 21 punti realizzati da Kovacevic.

Entrati in campo con la certezza che lo Zaksa non aveva restituito i favori ricevuti dalla Diatec e si era aggiudicato nel pomeriggio il primo posto nella Pool E (vittoria sul Arkas di Smirne 3-0, 25-17, 25-19, 25-23), i trentini cercano di fare proprio almeno il secondo posto. Posizione che, almeno in teoria, potrebbe comunque garantire un sorteggio leggermente più agevole.

Trentino Diatec-Noliko Maaseik 3-1 (25-16, 29-27, 24-26, 26-24)

TRENTINO DIATEC: Kovacevic 21, Kozamernik 12, Vettori 17, Lanza 13, Eder 6, Giannelli 10, De Pandis (L); Chiappa (L), Hoag, Zingel. N.e. Cavuto, Pizzini, Teppan e Partenio. All. Angelo Lorenzetti.

NOLIKO: Maan 11, Tammemaa 9, Blankenau 3, Bruno 1, Mijatovic 4, Cox 8, Dronkers (L); Rychlicki 10, Van Heyste, Gevert 7, Sighinolfi 4. N.e. Dumont e Ahyi. All. Joel Banks.

ARBITRI: Rajkovic di Rijeka (Croazia) e Simic di Obrenovac.

DURATA SET: 24’, 38’, 33’, 34’; tot 2h e 10’.

NOTE: 2.643 spettatori. Trentino Diatec: 17 muri, 5 ace, 21 errori in battuta, 8 errori azione, 53% in attacco, 49% (23%) in ricezione. Noliko: 10 muri, 3 ace, 16 errori in battuta, 7 errori azione, 40% in attacco, 43% (26%) in ricezione. Mvp Giannelli.