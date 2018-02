Si gioca domani sera, mercoledì 28 febbraio, l’ultimo turno della Pool E di 2018 CEV Volleyball Champions League. La Main Phase della più importante rassegna continentale per club si concluderà per la Trentino Diatec al PalaTrento, dove arriveranno i belgi del Noliko Maaseik per il match valevole per la sesta giornata. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30; diretta Radio Dolomiti e live streaming sul sito www.laola1.tv.

Conquistata con un turno d’anticipo per l’ottava volta nella sua storia (su otto partecipazioni) la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della CEV Champions League, la formazione gialloblù torna in campo per la terza volta in una settimana al PalaTrento ugualmente con la necessità di vincere la partita con qualsiasi punteggio per terminare quantomeno al secondo posto il girone, resistendo così al tentativo di sorpasso proprio degli avversari di mercoledì.

Il piazzamento varrebbe comunque tanto, perché garantirebbe un abbinamento sulla carta più “morbido” nei Playoffs 12 (il sorteggio venerdì 2 marzo in Lussemburgo).