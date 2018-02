La SuperLega UnipolSai 2017/18 torna in campo nel fine settimana per disputare il venticinquesimo turno di regular season, il penultimo del girone di ritorno, che avrà il suo prologo stasera con l’incontro fra Vibo Valentia e Verona. La Diatec Trentino sarà invece impegnata domani al PalaTrento, per affrontare la Biosì Indexa Sora. Fischio d’inizio programmato per le ore 18: diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel all’indirizzo www.elevensports.it/superlega.

I gialloblù affrontano l’ultimo impegno casalingo di campionato prima dell’inizio dei Play Off Scudetto con la necessità di conquistare i tre punti in palio, per continuare a proteggere il quarto posto in classifica dall’assalto della Calzedonia, che scenderà in campo già stasera e potenzialmente potrebbe quindi portarsi di nuovo davanti in classifica.

Trento ha vinto i tre incontri finora disputati con la formazione volsca in SuperLega. Nella sfida più recente gli uomini di Angelo Lorenzetti hanno confezionato un 3-1 a domicilio sul campo dei laziali. La Diatec, che mercoledì ha superato in 3 set Vibo Valentia, deve difendere il quarto posto dalle mire di Verona, quinta a 45 punti. Una ventata di euforia per i sorani, che nel posticipo del giovedì sera hanno battuto 3-1 la BCC (prima vittoria stagionale al PalaGlobo), con aggancio a 10 punti e sorpasso per quoziente set.