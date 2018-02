Nuovo stop casalingo per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che perde in tre set contro la Bunge Ravenna.

La compagine romagnola si conferma vittoriosa al Pala Valentia imponendosi per la quarta volta in poco meno di un anno solare.

Padroni di casa in partita solamente nel corso del secondo set, mentre Ravenna mostra tutta la propria superiorità nel primo e terzo set. Una compagine romagnola quadrata e solida in grado di prevalere su una Tonno Callipo troppo contratta dopo l’ottima prestazione messa in campo domenica scorsa contro Modena.

Prestazione corale dei romagnoli di coach Fabio Soli trascinati da un lucidissimo Orduna (Mvp del match) e dalla consueta ottima prestazione dell’austriaco Buchegger: per l’opposto austriaco 19 punti, 61% in attacco e 4 ace realizzati. Di contro, una Tonno Callipo impacciata e con le polveri bagnate in attacco dove il solo Massari non basta.



Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Bunge Ravenna 0-3 (12-25, 22-25, 12-25)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Coscione 0, Lecat 1, Costa 5, Domagala 4, Massari 6, Verhees 4, Torchia (L), Patch 3, Felix Jr 4, Izzo 0, Marra (L), Corrado 1, Presta 0. N.E. All. Fronckowiak.

Bunge Ravenna: Orduna 2, Marechal 8, Diamantini 8, Buchegger 19, Poglajen 7, Vitelli 7, Marchini (L), Pistolesi 0, Goi (L), Raffaelli 0, Gutierrez 0. N.E. Georgiev, Mazzone. All. Soli.

ARBITRI: Cesare, Canessa.

NOTE - durata set: 25’, 27’, 21’; tot: 73’. Spettatori: 621. MVP: Orduna.