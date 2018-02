Con una grande prestazione in battuta (16 ace) la capolista Perugia vince senza soffrire contro una BCC Castellana Grotte che riesce solo nel primo set a tenere alto il proprio livello di gioco. Poi, a condizionare il calo, l’uscita per infortunio di Milosz Hebda (distorsione alla caviglia). Una tegola in più per una formazione con Costa e Tzioumakas acciaccati.

Perugia ci mette un set a sciogliere il braccio e ad alzare il ritmo dal secondo parziale con Zaytsev, Atanasjievic e Russell micidiali dai nove metri. I Block Devils infrangono le ultime barriere difensive pugliesi. I padroni di casa provano a limitare i danni contro una corazzata scesa in campo con quasi tutti i suoi titolari (out solo Podrascanin).

Delirio finale al PalaFlorio per uno Zaytsev (mvp del match), preso d’assalto, insieme a De Cecco e Atansjievic, dai cacciatori di autografi.



BCC Castellana Grotte - Sir Safety Conad Perugia 0-3 (21-25, 18-25, 12-25)

BCC Castellana Grotte: Paris 1, Moreira 9, De Togni 3, Cazzaniga 9, Hebda 3, Ferraro 2, Pace (L), Rossatti 6, Cavaccini (L), Zauli 0. N.E. Canuto, Tzioumakas, Ferreira Costa, Garnica. All. Lorizio.

Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 2, Zaytsev 12, Anzani 6, Atanasijevic 15, Russell 8, Ricci 6, Shaw 1, Siirila 2, Cesarini (L), Della Lunga 0, Colaci (L), Berger 0, Andric 1. N.E. Podrascanin. All. Bernardi.

ARBITRI: Cerra, Zanussi.

NOTE - durata set: 31’, 23’, 20’; tot: 74’. Spettatori: 2.000. MVP: Zaytsev.



Classifica

Sir Safety Conad Perugia 63, Cucine Lube Civitanova 56, Azimut Modena 52, Diatec Trentino 44, Calzedonia Verona 42, Revivre Milano 40, Wixo LPR Piacenza 38, Bunge Ravenna 38, Kioene Padova 33, Gi Group Monza 25, Taiwan Excellence Latina 22, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 13, BCC Castellana Grotte 10, Biosì Indexa Sora 7.