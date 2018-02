La Taiwan Excellence Latina esce da PalaBianchini sconfitta dal Gi Group Monza nella 23a giornata della Superlega UnipolSai. Una gara in cui gli ospiti forzano subito al servizio mettendo in difficoltà la ricezione avversaria. Dopo un primo set in cui Latina subisce la grinta avversaria, la formazione di Vincenzo Di Pinto riesce poi a giocare alla pari con gli ospiti cedendo solo nei punti finali.



Taiwan Excellence Latina - Gi Group Monza 1-3 (14-25, 26-24, 20-25, 24-26)

Taiwan Excellence Latina: Sottile 1, Ishikawa 1, Rossi 4, Starovic 19, Savani 12, Le Goff 5, De Angelis (L), Corteggiani 1, Shoji (L), Gitto 1, Maruotti 9, Huang 0. N.E. Kovac. All. Di pinto.

Gi Group Monza: Walsh 3, Plotnytskyi 17, Beretta 8, Finger 17, Dzavoronok 24, Buti 8, Brunetti (L), Rizzo (L), Shoji 0. N.E. Arasomwan, Terpin, Langlois, Barone. All. Falasca.

ARBITRI: Frapiccini, Bartolini.

NOTE - durata set: 21’, 29’, 25’, 30’; tot: 105’. Spettatori: 1.057. MVP:Dzavoronok