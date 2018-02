La Cucine Lube Civitanova consolida il suo secondo posto in classifica a tre giornate dalla conclusione della Regular Season battendo la Calzedonia Verona per 3-0 nel big-match della decima di ritorno in SuperLega UnipolSai (27-25, 25-19, 25-19) all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche di fronte all’attore marchigiano Cesare Bocci, invitato dai tifosi di “Lube Nel Cuore” per l’iniziativa di beneficenza in favore di “Save the Children”.



Cucine Lube Civitanova - Calzedonia Verona 3-0 (27-25, 25-19, 25-19)

Cucine Lube Civitanova: Christenson 2, Juantorena 10, Candellaro 8, Sokolov 21, Sander 0, Cester 4, Kovar 7, Grebennikov (L), Stankovic 2, Marchisio 0. N.E. Zhukouski, Milan, Casadei. All. Medei.

Calzedonia Verona: Spirito 2, Manavinezhad 5, Pajenk 2, Stern 11, Maar 1, Birarelli 4, Frigo (L), Djuric 3, Pesaresi (L), Marretta 2, Jaeschke 6, Grozdanov 1. N.E. Mengozzi, Paolucci. All. Grbic.

ARBITRI: Sobrero, Braico.

NOTE - durata set: 30’, 26’, 26’; tot: 82’. Spettatori: 3.210. Incasso 32.282 euro. MVP: Juantorena.