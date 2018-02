Grande rammarico per la Trentino Volley, che, seppure in rimonta, sfiora la vittoria contro i polacchi dello Zaksa, ma si deve inchinare al tie break dopo un lunghissimo match.



È stato una partita lunghissima e molto equilibrata, giocata punto a punto. I polacchi hanno annullato due match point sul 14-12, e quando ormai Trento sembrava poter incassare la vittoria è arrivata la clamorosa svolta per il finale di 15-17.



I parziali: 25-23, 22-25, 25-27, 25-21,15-17.

La Diatec è in campo stasera al PalaTrento contro lo Zaksa Kedzierzyn-Kozle. Contro i polacchi, si gioca la possibilità di chiudere al primo posto la Pool E di Champions League e sperare così in un sorteggio benevolo nei Playoffs12.

