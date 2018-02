Basta poco più di un’ora alla Kioene Padova per chiudere col punteggio di 3-0 la sfida con la BCC Castellana Grotte. Con la spinta a propulsione del centrale Polo (16 punti e 77% di positività in attacco con 4 ace e 2 muri realizzati) i veneti ritrovano la vittoria dopo tre sconfitte consecutive. I pugliesi non riescono a entrare mai in partita, se non nel terzo set, ma vanificando il tutto con qualche errore di troppo che si rivela decisivo nella dinamica del match.

Kioene Padova - BCC Castellana Grotte 3-0 (25-13, 25-21, 25-17)

Kioene Padova: Travica 2, Cirovic 9, Polo 16, Nelli 10, Randazzo 17, Volpato 6, Premovic 0, Balaso (L). N.E. Gozzo, Peslac, Sperandio, Koprivica, Scanferla. All. Baldovin.

BCC Castellana Grotte: Paris 0, Hebda 3, De Togni 4, Tzioumakas 3, Canuto 1, Ferraro 2, Pace (L), Cavaccini (L), Garnica 0, Zauli 0, Cazzaniga 8, Moreira 8. N.E. Rossatti, Ferreira Costa. All. Lorizio.

ARBITRI: Rapisarda, Simbari.

NOTE - durata set: 20’, 26’, 21’; tot: 67’. Spettatori: 2.537. Incasso: 7.146 Euro. MVP: Polo.