La Revivre Milano viola in 3 set il PalaGlobo “Luca Polsinelli” contro la BioSì Indexa Sora nella nona giornata del girone di ritorno. Sulle ali dell’entusiasmo della vittoria con Modena e con in testa l’obiettivo di allungare la striscia positiva per tenere il passo Play Off, la Revivre porta il risultato a casa dimostrandosi una squadra compatta e solida.

Il lavoro della BioSì Indexa è stato reso più difficile dal ritmo alto dei meneghini in tutti i fondamentali, ma ma va elogiato lo spirito combattivo del team volsco nel primo set.

Gara complicata dunque per il sestetto laziale che non è riuscito a prendere punti.

Biosì Indexa Sora - Revivre Milano 0-3 (22-25, 22-25, 16-25)

Biosì Indexa Sora: Seganov 4, Fey 1, Caneschi 3, Petkovic 13, Nielsen 8, Mattei 3, Santucci (L), Rosso 2, Mauti (L), Lucarelli 2, Marrazzo 0. N.E. Farina, Duncan-Thibault, Penning. All. Barbiero.

Revivre Milano: Sbertoli 5, Klinkenberg 9, Averill 8, Tondo 14, Cebulj 17, Piano 5, Piccinelli (L), Galassi 0, Fanuli (L). N.E. Perez Rivera, Schott, Preti. All. Giani.

ARBITRI: Santi, Saltalippi.

NOTE - durata set: 30’, 27’, 21’; tot: 78’. Spettatori: 1.603. MVP: Cebulj.