La serie positiva della Wixo LPR Piacenza, reduce da cinque vittorie consecutive in Campionato, si interrompe al PalaTrento. Gli emiliani hanno confermato tutta la propria idiosincrasia rispetto all’impianto gialloblù (in cui non vincono più dal 2009, gara 5 di Finale Scudetto) perdendo ieri sera lo scontro diretto per il quinto posto con la Diatec Trentino, che grazie ai tre punti conquistati può continuare a nutrire ambizioni di quarto posto finale nella classifica di SuperLega UnipolSai 2017/18.



Ora la Diatec pensa al match di domani sera al palaTrento contro lo Zaksa, in Champions League.

Diatec Trentino - Wixo LPR Piacenza 3-0 (25-22, 25-19, 27-25)

Diatec Trentino: Giannelli 5, Kovacevic 12, Carbonera 6, Lanza 8, Hoag 17, Zingel 5, Kozamernik 0, Vettori 1, De Pandis (L), Chiappa (L), Teppan 0. N.E. Boninfante, Cavuto, Partenio. All. Lorenzetti.

Wixo LPR Piacenza: Baranowicz 2, Clevenot 13, Alletti 2, Fei 12, Marshall 6, Yosifov 5, Giuliani (L), Cottarelli 0, Kody 0, Manià (L), Hershko 2. N.E. Di Martino, Parodi. All. Giuliani.

ARBITRI: Lot, Sobrero.

NOTE - durata set: 27’, 24’, 29’; tot: 80’. Spettatori 3.676. MVP: Hoag.