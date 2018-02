Dopo quasi un mese di assenza, la Champions League di volley torna in campo al PalaTrento. sera, mercoledì 14 febbraio, nell’impianto di via Fersina si giocherà lo scontro al vertice della Pool E (Main Phase) della più importante rassegna continentale per club: la Trentino Diatec affronterà i Campioni di Polonia dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle. Fischio d’inizio programmato per le ore 20.30: diretta tv su Fox Sports, Radio Dolomiti e streaming live audio e video sul sito www.laola1.tv.

Il penultimo impegno della fase a gironi del torneo offre una ghiotta occasione ai gialloblù; in caso di vittoria al massimo in quattro set, Lanza e compagni conquisterebbero infatti matematicamente il primo posto finale della Pool E con una giornata d’anticipo. Riuscirci non sarà però affatto impresa semplice, tenendo conto della sconfitta al tie break in Polonia nella gara d’andata e dei ritmi frenetici del calendario trentino, che vedrà la squadra giocare già la quinta partita in questo mese.

«È una gara decisiva per l’assegnazione del primo posto del girone e con questo spirito andrà affrontata – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti -. Dopo il match d’andata perso al tie break abbiamo l’occasione per riscattarci e compiere un passo importante verso i Playoffs 12 ma sappiamo che non sarà per nulla semplice perché ci troveremo di fronte ad un avversario forte, che è primo non per caso in un campionato importante come quello polacco».