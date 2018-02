Vittoria bella, piena e convincente della Sir Safety Conad Perugia che regala ai 3000 spettatori del PalaEvangelisti un mercoledì di festa battendo 3-0 la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nell’ottava di ritorno di Superlega.

Si confermano al comando della classifica i Block Devils (sempre a +4 da Civitanova prossimo avversario dei bianconeri sabato sera) e lo fanno con una gara splendida per ritmo, intensità e qualità nei fondamentali.

Non riesce a contrastare la corsa di Perugia la formazione calabrese che lotta con carattere, ma cade sotto i colpi al servizio (7 ace) ed in attacco (65% di squadra) dei padroni di casa con Bernardi che ruota tutta la rosa a disposizione ottenendo risposte importanti anche dalle cosiddette “seconde linee” (molto bene il finlandese Siirila, 5 punti con l’80% in primo tempo).

Sir Safety Conad Perugia - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (25-20, 25-18, 25-21)

Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 3, Zaytsev 12, Podrascanin 5, Atanasijevic 16, Russell 6, Ricci 7, Cesarini (L), Siirila 5, Berger 1, Colaci (L), Shaw 0, Andric 2, Della Lunga 1. N.E. Anzani. All. Bernardi.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Coscione 2, Lecat 3, Costa 8, Patch 7, Massari 5, Verhees 4, Torchia (L), Domagala 7, Marra (L), Izzo 0, Corrado 1, Presta 3. N.E. All. Fronckowiak.

ARBITRI: Zavater, Frapiccini.

NOTE - durata set: 28’, 26’, 27’; tot: 81’ MVP Zaytsev