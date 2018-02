L’ace di Klemen Cebulj alla sesta palla match per la Revivre Milano fa esplodere di gioia il PalaYamamay che festeggia la prima storica vittoria del club meneghino contro Modena.

Si chiude 20-18 al tie break la sfida dell’8a di ritorno tra la squadra di Andrea Giani e quella di Radostin Stoytchev, dopo una battaglia durata 2 ore e 14 minuti.

Le due squadre falcidiate dagli infortuni (out Nimir Abdel-Aziz per Milano e la coppia Sabbi-Argenta per Modena) lottano per tutta la gara cercando soluzioni alternative e uomini chiave per portare la contesa a proprio favore.

Modena si aggiudica primo e terzo set spinta dalle giocate di Earvin Ngapeth (30 punti), Milano risponde dominando secondo e quarto parziale con un doppio 25-16 e tenendo la concentrazione nel delicato finale di quinto set dove l’MVP di serata, Klemen Cebulj (24 punti con il 54% in attacco, 2 muri ed 1 ace), esce per crampi sul 13-12 per poi rientrare stoicamente e regalare con una battuta vincente 2 punti d’oro in chiave Play Off per la Revivre Milano.





Revivre Milano - Azimut Modena 3-2 (22-25, 25-16, 23-25, 25-16, 20-18)

Revivre Milano: Perez Rivera 1, Klinkenberg 15, Averill 1, Tondo 5, Cebulj 24, Piano 13, Piccinelli (L), Galassi 14, Schott 11, Fanuli (L), Sbertoli 0. N.E. Preti. All. Giani.

Azimut Modena: Mossa De Rezende 1, Ngapeth E. 30, Mazzone 10, Urnaut 8, Pinali 7, Holt 6, Tosi (L), Rossini (L), Ngapeth S. 2, Franciskovic 0, Bossi 2, Van Garderen 3. N.E. Argenta, Marra. All. Stoytchev.

ARBITRI: Sobrero, Venturi.

NOTE - durata set: 30’, 24’, 28’, 24’, 28’; tot: 134’ MVP Cebulj