L’8a giornata di ritorno della SuperLega UnipolSai vede la Cucine Lube Civitanova tornare sul palcoscenico di casa battendo la Gi Group Monza in appena tre set (25-22, 25-16, 25-18), e confermando dunque il secondo posto in classifica a quattro lunghezze di distacco dalla Sir Safety Perugia in attesa del big match in Umbria di sabato 10 febbraio (ore 20.30), in cui i Campioni d’Italia si giocheranno le loro ultime chance di mantenere aperta la corsa al primo posto finale in Regular Season.

Cucine Lube Civitanova - Gi Group Monza 3-0 (25-22, 25-16, 25-18)

Cucine Lube Civitanova: Christenson 3, Juantorena 23, Stankovic 7, Kovar 7, Sander 9, Candellaro 1, Cester 0, Zhukouski 1, Grebennikov (L). N.E. Casadei, Milan, Marchisio, Sokolov. All. Medei.

Gi Group Monza: Walsh 0, Plotnytskyi 13, Beretta 3, Hirsch 10, Dzavoronok 1, Barone 3, Rizzo (L), Langlois 1, Shoji 0, Terpin 1, Brunetti 0, Finger 3. N.E. Mazza, Buti. All. Falasca.

ARBITRI: Oranelli, Santi.

NOTE - durata set: 26’, 23’, 25’; tot: 74’ MVP Juantorena