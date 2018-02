La Sir Safety Conad Perugia si gode il primato in Superlega ed una stagione fin qui eccezionale. Dopo la grande vittoria di domenica sera a Trento, campo tradizionalmente ostico per i Block Devils ed invece espugnato con autorevolezza e con un rotondo 3-0, coach Lorenzo Bernardi ha concesso ventiquattro ore di libertà ai suoi ragazzi.



Ventinove vittorie su 31 match ufficiali: questo lo score attuale di Perugia, che ha già messo in bacheca la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. La riprova, l’ennesima a dire il vero, domenica a Trento, dove gli umbri, contro un avversario di rango in un palasport gremito in ogni ordine di posto, si sono confermati di ferro caratterialmente e di grandissima qualità sotto il profilo tecnico e tattico, indemoniati dai nove metri, eccellenti in seconda linea (con Zaytsev e Colaci su tutti), chirurgici nella distribuzione (grazie ad un De Cecco formato deluxe) e infallibili in attacco. Dove Atanasijevic e Russell, ma anche Podrascanin, hanno fatto più volte breccia nella seconda linea trentina.



Ma se i risultati potrebbero far pensare ad altro, in casa Sir c’è sempre l’intenzione di migliorare e di fare meglio in certi aspetti all’interno del campo. Lo dicono meglio di ogni altra cosa le dichiarazioni dei protagonisti dopo il match di Trento. «Non abbiamo espresso la nostra miglior pallavolo - dice il tecnico Lorenzo Bernardi - ma abbiamo portato a casa tre punti importantissimi per mantenere inalterato il distacco in classifica dalle inseguitrici. Non ci siamo espressi come di consueto in contrattacco, non sfruttando diverse occasioni per fare dei break, però devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi perché nei finali dei set non hanno mai perso concentrazione e determinazione, caratteristica questa ormai consolidata di questo gruppo. Adesso abbiamo Vibo e ci concentriamo su Vibo, pensare prima al match con Civitanova sarebbe un errore madornale».



«Vincere a Trento era importantissimo per la regular-season ed abbiamo riportato un risultato fantastico - commenta Massimo Colaci -. Sono contento di come non molliamo mentalmente quando l’avversario cerca di prendere il sopravvento, ma credo che lavorando giorno dopo giorno in palestra possiamo fare ancora meglio. Di certo abbiamo iniziato bene questa settimana molto importante».