A otto giorni di distanza dalla sfida di Semifinale di Del Monte® Coppa Italia 2018, la Sir Safety Conad Perugia conferma la propria superiorità violando in tre set il PalaTrento, campo su cui in precedenza aveva subito la sconfitta in dieci partite su undici.

In questa occasione, invece, il terreno di gioco della Diatec Trentino ha ulteriormente certificato il primato in classifica degli umbri, che con i 3 punti ottenuti oggi confermano il +4 sulla Lube e guadagnano ancora maggiore convinzione.



Diatec Trentino - Sir Safety Conad Perugia 0-3 (23-25, 21-25, 19-25)

Diatec Trentino: Giannelli 1, Kovacevic 10, Carbonera 2, Lanza 10, Hoag 13, Zingel 4, Kozamernik 0, Vettori 2, De Pandis (L), Chiappa (L), Teppan 0. N.E. Boninfante, Cavuto, Partenio. All. Lorenzetti.

Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 0, Zaytsev 5, Podrascanin 9, Atanasijevic 18, Russell 8, Anzani 6, Cesarini (L), Shaw 1, Colaci (L), Berger 1, Della Lunga 0. N.E. Andric, Siirila, Ricci. All. Bernardi.

ARBITRI: Satanassi, Goitre Mauro Carlo.

NOTE - durata set: 29’, 30’, 28’; tot: 87’. Spettatori: 4.363. MVP: Atanasijevic.



Classifica:

Sir Safety Conad Perugia 54, Cucine Lube Civitanova 50, Azimut Modena 48, Calzedonia Verona 36, Diatec Trentino 36, Wixo LPR Piacenza 32, Revivre Milano 32, Kioene Padova 30, Bunge Ravenna 29, Gi Group Monza 22, Taiwan Excellence Latina 22, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 12, BCC Castellana Grotte 10, Biosì Indexa Sora 7.