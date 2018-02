Modena consolida il terzo posto in classifica imponendosi in casa nella gara che vale per la 7a giornata di ritorno. L’Azimut fatica in particolare nel primo e nel terzo set contro Latina, squadra ostica e tecnicamente valida.

Azimut Modena - Taiwan Excellence Latina 3-0 (28-26, 25-17, 28-26)

Azimut Modena: Mossa De Rezende 1, Ngapeth E. 17, Mazzone 7, Urnaut 19, Pinali 5, Holt 12, Tosi (L), Rossini (L), Bossi 0, Franciskovic 0. N.E. Van Garderen, Marra, Argenta, Ngapeth S.. All. Stoytchev.

Taiwan Excellence Latina: Sottile 2, Ishikawa 9, Rossi 5, Starovic 14, Savani 9, Le Goff 8, De Angelis (L), Shoji (L), Gitto 0, Maruotti 2, Corteggiani 1. N.E. Kovac, Huang. All. Di Pinto.

ARBITRI: Braico, Cappello.

NOTE - durata set: 33’, 26’, 31’; tot: 90’. Spettatori 4.022. Incasso di 42.923 euro. MVP: Urnaut.