In poco più di un’ora la Cucine Lube Civitanova espugna il PalaGlobo “Luca Polsinelli” senza concedere nulla ai padroni di casa della BioSì Indexa Sora. La pressione della gara doveva pesare tutta in capo a Civitanova, seconda in classifica, mentre da Sora ci si aspettava braccio sciolto e testa libera non avendo nulla da perdere. Braccio sciolto che invece non c’è stato.

Biosì Indexa Sora - Cucine Lube Civitanova 0-3 (13-25, 20-25, 19-25)

Biosì Indexa Sora: Seganov 2, Rosso 3, Caneschi 4, Petkovic 12, Nielsen 6, Mattei 1, Mauti (L), Santucci (L), Fey 3, Duncan-Thibault 1, Marrazzo 0, Penning 0. N.E. Farina, Lucarelli. All. Barbiero.

Cucine Lube Civitanova: Christenson 10, Juantorena 13, Stankovic 10, Kovar 7, Sander 15, Cester 4, Grebennikov (L), Milan 2, Candellaro 0. N.E. Casadei, Zhukouski, Marchisio, Sokolov. All. Medei.

ARBITRI: Venturi, Saltalippi.

NOTE - durata set: 20’, 23’, 26’; tot: 69’. Spettatori: 1.711. MVP: Juantorena.