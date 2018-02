Niente da fare: Lollo Bernardi sbanca il PalaTrento, con la sua Perugia che lascia le briciole alla Diatec. Un 3-0 piuttsto netto, con gli ospiti trascinati da un sontuoso Atanasijevic, autore di 18 punti. Per Perugia anche il servizio ha funzionato decisamente meglio (4 ace e 12 errori, mentre Trento ha chiuso con zero punti diretti e ben 16 errori.

La cronaca del match. Alla lettura degli starting six la curiosità è tutta per capire che tipo di assetto ha scelto Angelo Lorenzetti per la sua Diatec Trentino; il tecnico gialloblù conferma lo schieramento visto in campo ad Izmir che prevede Lanza opposto a Giannelli, Hoag e Kovacevic in banda, Zingel e Eder al centro, De Pandis e Chiappa ad alternarsi nel ruolo di libero. Perugia invece risponde con il sestetto classico: De Cecco in regia, Atanasijevic opposto, Russell e Zaytsev schiacciatori, Anzani e Podrascanin centrali e Colaci (alla prima da ex al PalaTrento – tanti applausi e una targa ricordo prima del fischio d’inizio per lui). L’avvio di match è spettacolare ed equilibrato; sull’8-8 la Sir Safety dà la prima accelerata al punteggio con un ace di Atanasijevic su Lanza (8-10), ma i padroni di casa rispondono immediatamente con Kovacevic (11-10). Il muro di Zingel su Zaytsev vale il +2 (14-12), vantaggio che dura però pochi secondi perché coi servizi dello stesso Ivan e gli attacchi dell’opposto serbo gli umbri mettono la freccia già a quota 15 e poi guadagnano un altro break point (16-18, time out Lorenzetti) con l’ace di Podrascanin. Sempre il centrale, stavolta con un muro, ferma Lanza e consegna il massimo vantaggio (+3, 19-22): è lo spunto decisivo per assegnare il primo parziale, perché in seguito Trento lotta sino in fondo (21-23) senza però riuscire più a colmare il gap. Chiude un mani-out di Atanasijevic sul 23-25.

Perugia parte meglio degli avversari anche nel secondo parziale, in cui inizia a prendere in mano le redini del gioco già sul 5-7, aumentando in seguito l’andatura (7-10) grazie al solito Podrascanin. La Diatec Trentino prova a rifarsi sotto con Kovacevic, ispirato dalle alzate di Giannelli per il 10-11, ma l’ace di Russell e l’errore da posto 2 dello stesso Uros fanno durare l’equilibrio pochi attimi (10-14). I gialloblù perdono fiducia e contatto (12-18) anche perché la Sir Safety è eccezionale nella fase di break point, fra muro e difesa. Lorenzetti getta nella mischia anche Vettori (per Lanza) senza però trovare risposte convincenti (16-22); solo due errori in attacco consecutivi di Anzani (19-22) offrono un po’ di respiro ai padroni di casa, che poi capitolano sul 21-25 ancora per mano di Atanasijevic.

La Diatec Trentino rimette la testa avanti nella parte iniziale del terzo periodo, sfruttando il buon momento di Hoag a rete (7-6, 9-8). Con Russell sugli scudi, la Sir Safety Conad ci mette poco a ribaltare la situazione (10-11) e poi a scappare via nella parte centrale (12-15, 13-17) chiudendo break point con Atanasijevic a rete. Un muro di Giannelli su Zaytsev tiene in vita le speranze del PalaTrento (17-19), ma poi ci pensa ancora l’mvp serbo a chiudere i conti anticipatamente (19-23 e poi 19-25).

Diatec Trentino-Sir Safety Conad Perugia 0-3

(23-25, 21-25, 19-25)

DIATEC TRENTINO: Lanza 10, Hoag 13, Zingel 4, Giannelli 1, Kovacevic 10, Eder 2, De Pandis (L); Chiappa (L), Kozamernik, Vettori 2, Teppan. N.e. Cavuto e Partenio. All. Angelo Lorenzetti.

SIR SAFETY CONAD: Zaytsev 5, Podrascanin 9, Atanasijevic 18, Russell 8, Anzani 6, De Cecco, Colaci (L); Shaw, Berger 1, Della Lunga. N.e. Ricci, Cesarini, Siirila e Andric. All. Lorenzo Bernardi.

ARBITRI: Cesare di Roma e Tanasi di Siracusa.

DURATA SET: 29’, 30’, 28’; tot 1h e 27’.

NOTE: 4.363 spettatori, per un incasso di 44.870 euro. Diatec Trentino: 8 muri, 0 ace, 16 errori in battuta, 8 errori azione, 45% in attacco, % (%) in ricezione. Sir Safety Conad: 8 muri, 4 ace, 12 errori in battuta, 9 errori azione, 47% in attacco, 50% (31%) in ricezione. Mvp Atanasijevic.