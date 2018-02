Dopo la pausa per permettere lo svolgimento della Final Four di Del Monte Coppa Italia 2018, riparte la SuperLega UnipolSai 2017/18: domenica si gioca il ventesimo turno di regular season (il settimo del girone di ritorno), che ha già vissuto il suo prologo venerdì sera con l’anticipo Vibo Valentia-Milano (0-3). La Diatec Trentino sarà impegnata di fronte al proprio pubblico, protagonista del big match di giornata da disputare contro la Sir Safety Conad Perugia.

Al PalaTrento fischio d’inizio programmato per le ore 18 del 4 febbraio 2018: diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel qui.

Archiviata positivamente la trasferta di quattro giorni in Turchia, la formazione gialloblù torna a dedicarsi al campionato, con l’obiettivo di difendere il quarto posto in classifica riconquistato nel derby dell’Adige di due settimane prima e difeso poi anche a Bari nel recupero del 17° turno in casa di Castellana Grotte di mercoledì 24. Salvaguardare la posizione recentemente ottenuta non sarà però impresa semplice in questo weekend, visto che al PalaTrento arriverà la capolista Perugia nella giornata in cui la diretta concorrente Verona sarà di scena a Ravenna.

«Non dobbiamo farci distrarre troppo dalle logiche della classifica – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti - ; il quarto posto è un obiettivo importante ma lo è ancora di più riuscire a trovare un gioco efficace e continuo. Il resto arriverà di conseguenza anche perché alla fine della regular season mancano ancora diverse partite e le nostre avversarie sulla carta hanno un calendario più agevole del nostro. Pensiamo quindi solo alla partita che ci aspetta domenica con Perugia, che riaffrontiamo ad una settimana di distanza dalla semifinale di Coppa Italia con maggiore consapevolezza della loro assoluta caratura, dimostrata in maniera chiara a Bari. Rispetto ad allora dovremo inevitabilmente mostrare qualcosa di diverso ma ciò non vuol dire che necessariamente riproporremo il sestetto con tre schiacciatori contemporaneamente in campo. Quello di Izmir è stato un esperimento utile a capire se possiamo trovare delle alternative al nostro normale schieramento».

La scelta su quale tipo di starting six presentare in campo verrà verosimilmente effettuata solo poche ore prima del fischio d’inizio, dopo gli allenamenti previsti fra questa sera e domenica mattina al PalaTrento, a cui prenderanno parte tutti i tredici giocatori della rosa. In Turchia anche il libero Daniele De Pandis ha infatti dimostrato di aver perfettamente recuperato la forma fisica dopo l’operazione al ginocchio.

Per Trentino Volley sarà la 743^ gara ufficiale della sua storia (bilancio: 516 vittorie e 226 sconfitte), la 450^ assoluta in regular season, in cui in 312 casi ha ottenuto l’affermazione. Nel girone di ritorno, iniziato il 30 dicembre scorso, Lanza e compagni hanno sin qui raccolto 14 dei 18 punti disponibili, con sei vittorie ed una sola sconfitta.

Domenica le casse del PalaTrento saranno attive a partire dalle ore 17 e metteranno in vendita le ultime decine di biglietti ancora a disposizione (già esauriti i tagliandi in vendita su internet). Alla stessa ora verranno aperti anche gli ingressi del palazzetto.

All’interno, dietro la tribuna lunga lato nord, i tifosi troveranno a propria disposizione il punto merchandising gialloblù; in vendita una vastissima gamma di articoli Trentino Volley.