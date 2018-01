Prestigioso riconoscimento per il giovane settore giovanile maschile del Lagaris Volley. Tre ragazzi del vivaio lagarino, tutti e tre classe 1999, sono infatti stati convocati per uno stage con la nazionale Under 20 maschile.

Il neo ct Monica Cresta ha convocato il libero Gabriele Lambrini e gli schiacciatori Giovanni Frizzera e Gabriel Peripolli, tutti e tre chiamati per prendere parte ad uno stage di allenamento il 4 e 5 febbraio prossimi a Roma, al centro sportivo dell’Acquacetosa.

Saranno 20 i ragazzi convocati per questa due giorni di lavoro, così che la neo allenatrice della selezione giovanile azzurra – nonché tecnico del Club Italia di serie A2 – possa vedere da vicino le qualità di questi giovani delle annate 1999 e 2000. Per i tre giovani talenti del settore giovanile maschile del Lagaris Volley, tutti e tre impegnati in serie C maschile, una bella occasione per poter lavorare due giorni sotto l’occhio degli staff federali.

Oltre ad essere un bel riconoscimento all’ottimo lavoro dei tre svolto in questa stagione agli ordini del direttore tecnico del settore maschile, Francesco Gagliardi.