Prende il stasera al PalaFlorio di Bari la Final Four di Del Monte Coppa Italia 2018.



La Diatec Trentino sarà protagonista della seconda semifinale, in cui sfiderà la Sir Safety Conad Perugia: match programmato per le 18. Diretta Radio Dolomiti e Rai Sport + HD.



I gialloblù giungono a questo importantissimo appuntamento subito dopo aver confermato il quarto posto in classifica grazie al successo di mercoledì sera su Castellana Grotte proprio al PalaFlorio.



Pur non disponendo dei favori del pronostico, Lanza e compagni sono pronti a vendere cara la pelle per provare a riconquistare, proprio contro Perugia (affrontata nelle ultime due semifinali delle altre due competizioni italiane - Play Off e Supercoppa), quell’accesso alla finale di Coppa Italia che viene centrato regolarmente da tre stagioni a questa parte.



«Questa Final Four per noi è un’opportunità importante e rappresenta uno stimolo per provare a superare i nostri limiti – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti - . Durante questa stagione Perugia ha dimostrato già in due circostanze dirette la sua superiorità; se vorremo centrare la qualificazione alla Finale dovremo quindi giocare in maniera superiore a come sin qui abbiamo fatto.



Non abbiamo avuto molto tempo per preparare l’appuntamento perché abbiamo giocato anche mercoledì sera ma mi auguro che la voglia di affermarsi sia più forte della possibile stanchezza. Abbiamo una chance e ce la giocheremo sino in fondo».



La Diatec Trentino si trova in Puglia già da martedì ed in serata svolgerà al gran completo una seduta tecnica al PalaFlorio della durata di circa un’ora e mezza; anche il libero Daniele De Pandis si allenerà infatti col gruppo anche se difficilmente verrà utilizzato poi nel corso della partita.



La sfida sarà la 741^ ufficiale della storia di Trentino Volley (bilancio: 515 vittorie e 225 sconfitte), la 403^ lontano dal PalaTrento.