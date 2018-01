Prende il via domani, sabato 27 gennaio, al PalaFlorio di Bari la Final Four di Del Monte® Coppa Italia 2018. La Diatec Trentino sarà protagonista della seconda semifinale, in cui sfiderà la Sir Safety Conad Perugia: match programmato per le ore 18. Diretta RAI Sport + HD e Radio Dolomiti.



I gialloblù giungono a questo importantissimo appuntamento subito dopo aver confermato il quarto posto in classifica grazie al successo di mercoledì sera su Castellana Grotte proprio al PalaFlorio.

Pur non disponendo dei favori del pronostico, Lanza e compagni sono pronti a vendere cara la pelle per provare a riconquistare, proprio contro Perugia (affrontata nelle ultime due semifinali delle altre due competizioni italiane - Play Off e Supercoppa), quell’accesso alla finale di Coppa Italia che viene centrato regolarmente da tre stagioni a questa parte.