Il Trentino si colora d’azzurro, ospitando per la prima volta nella propria storia la nazionale italiana femminile di sitting volley. Le azzurre della pallavolo paralimpica giocata da seduti saranno a Trento per un allenamento dall’8 all’11 febbraio, chiudendo le loro giornate trentine con una partita amichevole contro la Slovenia, anch’essa ospitata nelle medesime date per qualche giornata di lavoro nella città del Concilio (nella foto, la trentina Francesca Bosio è la seconda in piedi da sinistra).



Per i quattro giorni della durata di questo stage le ragazze allenate dal ct brasiliano Amauri Ribeiro e la nazionale slovena saranno al lavoro nel palasport di Sopramonte. Sarà la preparazione per le qualificazioni ai Mondiali. I tornei di qualificazione si disputeranno dal 27 marzo al 1 aprile a Jeju Island, in Corea del Sud, mentre l’appuntamento iridato è in programma a luglio in Olanda.