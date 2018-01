Dopo un mese di pausa, riparte la 2018 CEV Volleyball Champions League.

Stasera al PalaTrento l’ultima giornata del girone d’andata della Main Phase della più importante rassegna continentale per club. Dopo aver sostenuto nei primi due turni altrettante trasferte, la Trentino Diatec farà il suo debutto stagionale al PalaTrento nella competizione affrontando i turchi dell’Arkas Izmir, fanalino di coda della Pool E. Fischio d’inizio programmato per le 20.30: diretta tv su Fox Sports, Radio Dolomiti e streaming live audio e video sul sito www.laola1.tv

Il quarto impegno casalingo del 2018 offre la ribalta internazionale ai gialloblù che, dopo Padova, Ravenna e Civitanova, affronteranno i vice-campioni di Turchia con la stretta necessità di portare a casa la vittoria. Dopo la sconfitta dello scorso 20 dicembre in Polonia (la prima in CEV Champions League di questa stagione), Lanza e compagni non possono perdere altro terreno rispetto allo Zaksa nella classifica del girone. Il primo discriminante è infatti il numero di vittorie e non i punti, quindi a maggior ragione Trentino Volley non dovrà far registrare altri passi se vuole tenersi stretta quanto meno il secondo posto.

«È una partita molto importante nell’ottica della corsa alla qualificazione ai Playoff 12 – conferma l’allenatore Angelo Lorenzetti - . Izmir è una squadra che gioca una pallavolo ordinata e molto competitiva soprattutto fase di break point. Dovremo quindi dimostrare di avere pazienza e tenuta mentale soprattutto quando non riusciremo ad effettuare con continuità la fase di cambiopalla».

L’allenatore della Trentino Diatec dovrà fare ancora a meno del libero De Pandis (al suo posto confermato titolare Chiappa) e deve valutare le condizioni di Nicholas Hoag, che non vuole saltare il derby in famiglia con il padre Glenn (allenatore di Izmir) ma che tuttora è alle prese con una dolorosa contusione alla spalla destra che gli ha impedito di giocare domenica contro Civitanova. Per la Società di via Trener quella con i turchi sarà la partita internazionale numero 140, la numero 107 in ambito europeo e la numero 77 in Champions League.