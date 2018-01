Esordio europeo stagionale vincente al PalaTrento per la Diatec, che nella terza giornata della Pool E di Champions League supera agevolmente i turchi dell’Arkas Izmir: 3-0 il finale a favore degli uomini di Lorenzetti, 25-22, 26-24 e 25-17 i parziali.

Trento cancella così la sconfitta al tie-break in casa dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle che resta comunque in testa al girone a quota 8, a +1 sui gialloblù mentre l’Arkas è ultimo con un punto, preceduto anche dal Noliko Maaseik (2). La Diatec tornerà in campo l’1 febbraio, ospite proprio dell’Izmir.

TRENTINO Diatec - Arkas IZMIR 3-0 (25-22, 26-24, 25-17)

TRENTINO Diatec: Giannelli 3, Kovacevic 10, Carbonera 4, Vettori 19, Lanza 14, Kozamernik 4, Chiappa (L), Zingel 0, Partenio 0, Teppan 0. N.E. Cavuto, Hoag. All. Lorenzetti.

Arkas IZMIR: Jovovic 1, Gökgöz 8, Koç 4, Sánchez bozhulev 14, Fromm 11, Sikar 3, Ergül (L), Mert (L), Pereira bravo 1, Kaya 0, Gülmezoğlu 1, Lagumdzija 0. N.E. Durmaz. All. Hoag.

Arbitri: Dobrev, Kovar.

Durata', 30', 22'; tot: 81'.