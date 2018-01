La Revivre torna al successo dopo due sconfitte consecutive andando a espugnare Ravenna con un secco 3-0, aggiudicandosi così un importante scontro diretto in chiave qualificazione ai Play Off. A far pendere l’ago della bilancia dalla parte degli ospiti è in particolare la seconda frazione, dove i milanesi sono riusciti ad annullare ben sei set ball ai padroni di casa romagnoli, che vedono così allungarsi a tre la serie di sconfitte di fila in casa.

Bunge Ravenna - Revivre Milano 0-3 (21-25, 25-27, 20-25)

Bunge Ravenna: Orduna 1, Marechal 17, Georgiev 4, Buchegger 8, Poglajen 8, Diamantini 3, Vitelli 0, Raffaelli 2, Goi (L), Gutierrez 0. N.E. Mazzone, Marchini, Pistolesi. All. Soli.

Revivre Milano: Sbertoli 1, Klinkenberg 2, Averill 2, Abdel-Aziz 13, Cebulj 17, Piano 8, Piccinelli (L), Fanuli (L), Schott 1, Galassi 1, Perez Rivera 0. N.E. Tondo, Preti. All. Giani.

ARBITRI: Pasquali, Zavater.

NOTE - durata set: 27’, 32’, 25’; tot: 84’ MVP: Cebulj