Calzedonia Verona vince e convince: il team scaligero si aggiudica il ventesimo derby del Veneto per 3-0, mettendo in campo una prestazione lucida e solida, senza lasciare la possibilità alla Kione Padova di esprimersi. Con questo successo, Verona scavalca proprio Trento al quarto posto in classifica.

Calzedonia Verona - Kioene Padova 3-0 (25-20, 25-16, 25-21)

Calzedonia Verona: Spirito 4, Jaeschke 10, Pajenk 5, Stern 16, Manavinezhad 10, Birarelli 4, Frigo (L), Pesaresi (L), Djuric 2. N.E. Maar, Paolucci, Marretta, Mengozzi, Grozdanov. All. Grbic.

Kioene Padova: Travica 0, Cirovic 6, Polo 7, Nelli 8, Randazzo 15, Volpato 3, Balaso (L), Scanferla 0, Sperandio 1, Premovic 1, Koprivica 0. N.E. Peslac, Gozzo. All. Baldovin.

ARBITRI: Florian, Zanussi.

NOTE - durata set: 25’, 24’, 27’; tot: 76’. Spettatori: 2.931. MVP: Jaeschke