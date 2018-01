Quarto successo consecutivo nel girone di ritorno per la Sir Safety Conad Perugia che con fatica ma anche carattere espugna il PalaYamamay di Busto Arsizio battendo per 1-3 i padroni di casa della Revivre Milano. Una partita emozionante, con grandi scambi che in più occasioni hanno strappato gli applausi del palazzetto varesino, questa sera caldissimo per una grande sfida. Davanti agli occhi del CT della Nazionale Gianlorenzo Blengini, gli umbri riescono a respingere la grande energia della Revivre che in tutti i modi ha tentato di strappare punti alla capolista. La carica di Aaron Russell, eletto MVP di serata (16 punti, 67% in attacco 1 muro, 1 ace), unita alle giocate di Zaytsev (14) e Atanasijevic (16) fanno la differenza soprattutto nel combattutissimo quarto set: sul 20-20 l’americano piazza quattro battute micidiali (1 ace) rendendo difficile il cambio palla meneghino, ma per tutta la sera il posto 4 a stelle e strisce spinge i suoi verso questo successo. Milano punta sempre sulla grande generosità di Nimir Abdel-Aziz, anche questa sera top scorer del match con 28 punti (58% in attacco), 1 muro ed 1 ace, e sulla voglia di lottare su ogni pallone, ma le differenze nei momenti salienti hanno fatto la differenza a favore di Perugia.

Revivre Milano - Sir Safety Conad Perugia 1-3 (20-25, 25-23, 20-25, 22-25)

Revivre Milano: Sbertoli 0, Schott 5, Averill 7, Abdel-Aziz 28, Cebulj 11, Piano 8, Piccinelli (L), Fanuli (L), Klinkenberg 5, Galassi 0, Perez Rivera 0. N.E. Tondo, Preti. All. Giani.

Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 2, Zaytsev 14, Podrascanin 5, Atanasijevic 17, Russell 16, Anzani 7, Cesarini (L), Shaw 0, Colaci (L), Della Lunga 0, Berger 0, Ricci 3. N.E. Andric, Siirila. All. Bernardi.

ARBITRI: Braico, Canessa.

NOTE - durata set: 27’, 31’, 30’, 32’; tot: 120’ MVP Russell