Il Gi Group Monza vince la battaglia del PalaValentia imponendosi sulla Tonno Callipo al quinto set. Una partita giocata sui nervi e sui continui capovolgimenti di fronte quella tra calabresi e lombardi con gli ospiti più lucidi negli scambi decisivi. Un Gi Group Monza che conquista la sua seconda vittoria consecutiva in trasferta dopo Sora. La squadra di Falasca ha fatto leva su una buona prova corale e sulle individualità dei vari Dzavoronok e Finger. L’opposto ceco è stato autore di una prestazione molto solida (22 punti con il 59%) che gli è valsa il premio di Mvp della partita. Alla Tonno Callipo non è bastato il cuore, il carattere, la voglia di risalire dopo essere stata sotto 0-2 nel conto dei set. Sono stati Marra e Lecat i trascinatori di una squadra che è tornata a fare punti (non accadeva dal match del 10 dicembre 2017 contro Trento) e che ha lottato davanti ad un pubblico che non ha mai smesso di incitare la squadra.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Gi Group Monza 2-3 (23-25, 17-25, 25-17, 25-23, 14-16)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Coscione 4, Lecat 18, Costa 9, Patch 15, Massari 9, Verhees 9, Torchia (L), Presta 0, Domagala 0, Izzo 0, Marra (L), Antonov 10. N.E. Corrado. All. Valentini.

Gi Group Monza: Walsh 3, Botto 10, Beretta 2, Finger 22, Dzavoronok 22, Buti 10, Brunetti (L), Plotnytskyi 4, Rizzo (L), Terpin 0, Shoji 0, Barone 2. N.E. Langlois, Hirsch. All. Falasca.

ARBITRI: Saltalippi, Santi.

NOTE - durata set: 32’, 27’, 27’, 33’, 24’; tot: 143’. MVP Finger