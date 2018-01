Derby d’Emilia emozionante e al cardiopalma quello di scena al PalaBanca di Piacenza. Quasi due ore e mezzo di gioco intenso e ricco di colpi di scena per decretare la vincitrice e, alla fine, il verdetto è sensazionale: è Piacenza a conquistare la quarta giornata di ritorno a discapito della terza in classifica. Con un tie break che non riesce a tenere seduti i 2039 del PalaBanca la Wixo LPR conquista meritatamente due punti che per la classifica e l’umore le servono come il pane.

Wixo LPR Piacenza - Azimut Modena 3-2 (29-27, 17-25, 22-25, 25-23, 15-12)

Wixo LPR Piacenza: Baranowicz 3, Parodi 3, Alletti 8, Fei 26, Marshall 13, Yosifov 12, Clevenot 20, Cottarelli 0, Kody 2, Giuliani (L). N.E. Di Martino, Hershko, Manià. All. Giuliani.

Azimut Modena: Mossa De Rezende 2, Ngapeth E. 24, Mazzone 12, Van Garderen 11, Urnaut 23, Bossi 6, Rossini (L), Tosi (L), Franciskovic 0, Holt 0, Argenta 0. N.E. Marra, Ngapeth S., Pinali. All. Stoytchev.

ARBITRI: La Micela Sandro, Pozzato.

NOTE - durata set: 35’, 26’, 31’, 28’, 21’; tot: 141’ MVP Fei