Lo 0-3 registrato sul campo dei pontini all’andata, prima delle due sconfitte complessive rimediate finora dai Campioni d’Italia nel loro cammino in Campionato, rappresentava una ferita tuttora aperta, anche e soprattutto per il modo in cui era maturata. Una battuta d’arresto che la Cucine Lube Civitanova ha chiuso definitivamente nel dimenticatoio mercoledì sera, con una vittoria in tre set al cospetto della Taiwan Excellence Latina (25-22, 25-16, 25-16) che consolida contemporaneamente e in un sol colpo l’imbattibilità casalinga in Campionato (l’ultima sconfitta risale addirittura all’aprile 2016), la posizione d’altissima quota in classifica, e la buona vena di questo 2018, in cui i marchigiani hanno registrato tre vittorie in tre gare, lasciando un solo set agli avversari incontrati per strada rispettivamente a Ravenna e Milano.

Cucine Lube Civitanova - Taiwan Excellence Latina 3-0 (25-22, 25-16, 25-16)

Cucine Lube Civitanova: Christenson 5, Juantorena 9, Candellaro 4, Sokolov 15, Sander 11, Cester 10, Kovar 5, Grebennikov (L). N.E. Stankovic, Zhukouski, Casadei, Milan, Marchisio. All. Medei.

Taiwan Excellence Latina: Sottile 2, Maruotti 10, Rossi 1, Starovic 10, Savani 4, Le Goff 3, Shoji (L), De Angelis 0, Caccioppola (L), Corteggiani 0, Ishikawa 2. N.E. Kovac, Huang, Gitto. All. Di Pinto.

ARBITRI: Cerra, Gnani.

NOTE - durata set: 28’, 26’, 22’; tot: 76’ MVP Sokolov