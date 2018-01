Al PalaGlobo “Luca Polsinelli” per il wednesday night valevole per la quarta giornata del girone di ritorno, di fronte due squadre cariche di voglia di riscatto che alla fine di una gara combattutissima hanno dovuto dividersi la posta in palio. La fetta più grande se l’è aggiudicata la Bunge Ravenna per continuare a credere nell’obiettivo Play Off, e con la parte restante invece la BioSì Indexa Sora torna a muovere la classifica agganciando momentaneamente Castellana Grotte che disputerà il suo turno il prossimo 24 gennaio.

Biosì Indexa Sora - Bunge Ravenna 2-3 (36-34, 16-25, 22-25, 25-20, 12-15)

Biosì Indexa Sora: Seganov 4, Rosso 10, Caneschi 9, Petkovic 17, Nielsen 23, Mattei 9, Mauti (L), Santucci (L), Marrazzo 0, Fey 2, Lucarelli 0. N.E. Farina, Penning, Duncan-Thibault. All. Barbiero.

Bunge Ravenna: Orduna 4, Marechal 21, Diamantini 7, Buchegger 18, Poglajen 21, Georgiev 10, Vitelli 0, Raffaelli 1, Gutierrez 0, Goi (L), Pistolesi 0. N.E. Marchini, Mazzone. All. Soli.

ARBITRI: Luciani, Frapiccini.

NOTE - durata set: 39’, 23’, 34’, 26’, 18’; tot: 140’ MVP: Nielsen