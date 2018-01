Calzedonia Verona e Bcc Castellana Grotte si incontrano di nuovo a distanza di meno di un mese, dopo il recupero del girone di andata disputato a dicembre e il risultato è lo stesso: 3-0 per Verona. Nel primo set la Calzedonia accusa un po’ di nervosismo, ben sfruttato da Castellana Grotte, solida e capace di concedere poco ai padroni di casa: ci vogliono i vantaggi per la prima vera esultanza di Verona (26-24). Nel secondo set in campo c’è un’altra Calzedonia, puntuale a muro e in difesa e in grado di non lasciare spazio agli avversari per esprimersi (25-20). Il terzo parziale è nel segno della battuta: i servizi di Stern, Pajenk e Manavinhezad consentono a Verona di racimolare un buon vantaggio, poi sprecato per qualche imprecisione di troppo. Nel rush finale muro e attacco gialloblù fanno la differenza (25-22).

Calzedonia Verona - BCC Castellana Grotte 3-0 (26-24, 25-20, 25-22)

Calzedonia Verona: Spirito 4, Jaeschke 7, Pajenk 7, Stern 10, Manavinezhad 16, Birarelli 6, Frigo (L), Pesaresi (L), Djuric 2. N.E. Maar, Paolucci, Marretta, Mengozzi, Grozdanov. All. Grbic.

BCC Castellana Grotte: Paris 0, Moreira 8, Ferraro 3, Tzioumakas 16, Hebda 8, Ferreira Costa 6, Pace (L), Cavaccini (L), Rossatti 2, Cazzaniga 1, Zauli 0. N.E. De Togni, Garnica. All. Lorizio.

ARBITRI: Pozzato, Rapisarda.

NOTE - durata set: 28’, 26’, 30’; tot: 84’. Spettatori 2.815. MVP: Manavinezhad.