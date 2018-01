La prima casalinga della Cucine Lube Civitanova nel 2018 regala ai vice campioni del mondo la vittoria numero 14 in SuperLega UnipolSai, utile a confermarsi al secondo posto, in scia alla capolista Perugia, che in classifica dista sempre e solo una lunghezza.



Nella terza giornata di ritorno della Regular Season è la Revivre Milano a pagare dazio sul campo dell’Eurosuole Forum con una sconfitta in quattro set (25-18, 23-25, 25-21, 25-19). Solo nel secondo parziale i padroni di casa soffrono l’intraprendenza scaligera.



La Lube ritrova Stankovic titolare a poco meno di un mese dall’infortunio alla caviglia occorsogli al Mondiale per club. Fa suo il primo set d’autorità, con un buon cambio palla, un servizio che procura costantemente grattacapi alla ricezione avversaria (solo 30% di positive), e dulcis in fundo un muro che nei momenti cruciali consente ai marchigiani di tenersi sempre a debita distanza.

Cucine Lube Civitanova - Revivre Milano 3-1 (25-18, 23-25, 25-21, 25-19)

Cucine Lube Civitanova: Christenson 4, Juantorena 17, Stankovic 11, Sokolov 17, Kovar 16, Cester 8, Grebennikov (L), Marchisio 0, Candellaro 0. N.E. Casadei, Zhukouski, Sander, Milan. All. Medei.

Revivre Milano: Sbertoli 0, Schott 13, Averill 5, Abdel-Aziz 22, Cebulj 6, Piano 7, Piccinelli (L), Fanuli (L), Galassi 4, Klinkenberg 0, Perez Rivera 0. N.E. Tondo, Daldello, Preti. All. Giani.

ARBITRI: Puecher, Satanassi.

NOTE - durata set: 26’, 32’, 27’, 25’; tot: 110’. Spettatori: 2.680. MVP: Grebennikov.