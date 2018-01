Match vibrante a Pian di Massiano con i Block Devils che trovano, in una giornata non eccelsa per rendimento, le qualità caratteriali e i colpi vincenti nei momenti caldi per fiaccare la resistenza della formazione di coach Giuliani, cliente coriaceo e ben organizzato.

Se Atanasijevic è il miglior realizzatore del match con 21 palloni vincenti (con 4 ace), la palma dell’Mvp è per Ivan Zaytsev che di punti ne realizza 16 (con il 52% di efficienza sotto rete ed il 58% di positività in ricezione), tra cui alcuni fondamentali per il break decisivo del quarto set. Ma impossibile non menzionare un Colaci monumentale in seconda linea, sia in ricezione e sia soprattutto nelle mille difese, alcune davvero incredibili, che hanno rifornito i compagni in fase break.

Nel roster piacentino ottimi i centrali Yosifov e Alletti, ma gli ospiti sono un po’ mancati nell’attacco di posto quattro con il solo Fei (18 punti) riferimento costante per il gioco in banda di Baranowicz. Il mani out di Russell chiude le ostilità dopo 1h e 48’ e manda in visibilio i tremila e duecento del PalaEvangelisti, una costante ormai nelle esibizioni casalinghe di Perugia.

Sir Safety Conad Perugia - Wixo LPR Piacenza 3-1 (25-21, 19-25, 25-18, 25-19)

Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 3, Zaytsev 16, Podrascanin 8, Atanasijevic 21, Russell 13, Anzani 6, Cesarini (L), Shaw 1, Colaci (L), Della Lunga 0, Andric 0. N.E. Ricci, Siirila, Berger. All. Bernardi.

Wixo LPR Piacenza: Baranowicz 1, Parodi 8, Alletti 8, Fei 18, Marshall 4, Yosifov 10, Giuliani (L), Manià (L), Cottarelli 0, Kody 2, Clevenot 2. N.E. Di Martino, Hershko. All. Giuliani.

ARBITRI: Lot, Florian.

NOTE - durata set: 28’, 27’, 27’; tot: 82’. Spettatori: 3.208. MVP: Zaytsev.

Classifica

Sir Safety Conad Perugia 42, Cucine Lube Civitanova 41, Azimut Modena 38, Diatec Trentino 30, Calzedonia Verona 29, Kioene Padova 26, Revivre Milano 25, Wixo LPR Piacenza 23, Bunge Ravenna 23, Taiwan Excellence Latina 18, Gi Group Monza 16, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 9, BCC Castellana Grotte 7, Biosì Indexa Sora 6.

1 incontro in meno: Calzedonia Verona, Taiwan Excellence Latina.