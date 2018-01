Nonostante il prezioso punto conquistato, il Gi Group Team Monza chiude la sua terza giornata di ritorno della SuperLega UnipolSai 2017-2018 con l’amaro in bocca. Per la terza volta nei cinque precedenti giocati in Lombardia, infatti, è l’Azimut Modena a soffiare, proprio nelle battute finali del quinto set, la gioia dell’urlo del successo ai monzesi, espugnando il campo della Candy Arena.

Gi Group Monza - Azimut Modena 2-3 (18-25, 25-18, 19-25, 25-22, 13-15)

Gi Group Monza: Shoji 0, Plotnytskyi 2, Beretta 5, Finger 17, Dzavoronok 22, Buti 12, Brunetti (L), Rizzo (L), Botto 15, Walsh 3, Langlois 1, Hirsch 0. N.E. Barone, Terpin. All. Falasca.

Azimut Modena: Mossa De Rezende 5, Ngapeth E. 18, Mazzone 6, Argenta 7, Urnaut 23, Bossi 10, Tosi (L), Rossini (L), Pinali 3, Franciskovic 1, Van Garderen 5. N.E. Marra, Ngapeth S., Penchev. All. Stoytchev.

ARBITRI: Goitre Mauro Carlo, Sobrero.

NOTE - durata set: 24’, 25’, 27’, 29’, 22’; tot: 127’. Spettatori: 2845. MVP: Urnaut