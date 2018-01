La Taiwan Excellence supera la BioSì Indexa Sora e mette a segno la seconda vittoria casalinga nel 2018 in altrettante gare disputate. La formazione pontina si aggiudica la sedicesima giornata della Superlega UnipolSai, terza del girone di ritorno in una gara non semplice e con molte insidie. Bravi infatti i giocatori laziali a rovesciare a proprio favore gli ultimi due set nei momenti cruciali della gara.

Taiwan Excellence Latina - Biosì Indexa Sora 3-0 (25-19, 25-22, 25-20)

Taiwan Excellence Latina: Sottile 2, Maruotti 7, Rossi 3, Starovic 8, Savani 18, Gitto 10, Caccioppola (L), De Angelis (L), Le Goff 0, Shoji (L), Corteggiani 0, Ishikawa 7. N.E. Kovac, Huang. All. Di pinto.

Biosì Indexa Sora: Seganov 3, Rosso 9, Caneschi 5, Petkovic 15, Nielsen 1, Mattei 7, Santucci (L), Fey 5, Duncan-Thibault 0, Marrazzo 0, Mauti 0. N.E. Lucarelli, Penning. All. Barbiero.

ARBITRI: Zavater, Santi.

NOTE - durata set: 25’, 28’, 26’; tot: 79’. Spettatori: 1187. MVP: Savani