Dopo otto vittorie di fila in campionato, la Diatec cerca la nona oggi in casa con la Bunge Ravenna. Una caccia ai tre punti che sono fondamentali per mantenere il quarto posto che provvisoriamente occupa. Il tecnico dei trentini Angelo Lorenzetti probabilmente manterrà ancora a riposo precauzionale lo schiacciatore serbo Uros Kovacevic (visti i suoi problemi agli addominali) e pertanto potrebbe riproporre la fotocopia del sestetto che giovedì ha battuto Padova.

All'andata, Ravenna superò nettamente i trentini che erano rimasti in gara solamente il primo set. I servizi float di Enrico Diamantini, le bordate dai nove metri di Paul Buchegger e gli attacchi chirurgigi di Nicolas Marechal avevano inginocchiato la Diatec che se ne tornò a casa con un pesante 3-0 a far da fardello.