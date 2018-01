La SuperLega UnipolSai 2017/18 torna subito in campo per disputare, interamente nella giornata di domenica 7 gennaio, il sedicesimo turno di regular season (il terzo del girone di ritorno). La Diatec Trentino sarà nuovamente impegnata di fronte al proprio pubblico, attendendo la visita della Bunge Ravenna. Al PalaTrento fischio d’inizio programmato per le ore 18: diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel all’indirizzo www.elevensports.it/superlega.

Il successo in tre set ottenuto giovedì sera su Padova e la contemporanea sconfitta a Perugia di Verona (che deve però recuperare una partita) hanno permesso alla formazione gialloblù di continuare la propria risalita in classifica, giungendo sino al quarto posto. Lanza e compagni dovranno ora cercare di difendere tale piazzamento affrontando una diretta concorrente per la qualificazione ai Play Off come la Bunge, che all’andata li costrinse alla prima sconfitta in trasferta del loro campionato.