Domani, ore 19.30, a Bolzano (PalaResia, via Resia): Mosca Bruno Bolzano – Monini Spoleto.

Dopo la vittoria interna contro Mondovì e la sconfitta di Lagonegro, per il Mosca Bruno Bolzano contrlo Spoleto arriva il penultimo impegno interno di questa prima fase, che si concluderà il prossimo 21 gennaio al PalaResia contro Taviano.

Una partita difficile e molto complicata, nella quale la squadra bolzanina cercherà altri punti preziosi, soprattutto in ottica seconda fase. Quando, con ogni probabilità, nel girone C della seconda fase si giocherà per la salvezza portandosi dietro tutti i punti conquistati in questa prima fase contro le dirette concorrenti del proprio girone.