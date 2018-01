La Delta Informatica Trentino accarezza per due il sogno di poter espugnare il parquet della capolista Ubi Banca San Bernardo Cuneo, arrendendosi solamente al tie break al termine di un match vibrante ed intenso. Un pizzico di rammarico in casa trentina per l'esito finale del match e per l'incapacità di riuscire ad amministrare i due di vantaggio, ma al tempo stesso la consapevolezza di aver saputo mettere in grossa difficoltà per buona parte della gara la squadra che sta guidando la classifica di serie A2. Con il punto conquistato Trento sale a quota 35, scavalcata però in quinta piazza da Brescia.



In casa trentina non sono bastati i 21 punti di Kiosi (con il 29% a rete, 2 muri e 2 ace) e la buona prova al centro della rete di Moretto (12 punti con il 50% in attacco e 3 muri). Tra le fila piemontesi da rimarcare i 19 punti di Vanzurova (con 3 ace) ma soprattutto l'ottima prestazione di Borgna, particolarmente incisiva in attacco (46%) ed autrice di 21 punti personali.



Tra le fila gialloblù non c'è Silvia Fondriest, bloccata a Trento dall'influenza e sostituita nello starting six da Rebeka Fucka, all'esordio da titolare in A2. Resto del sestetto trentino con Moncada al palleggio, Kiosi opposto, Dekany e Fiesoli in posto-4, Moretto al centro della rete e Zardo libero (con Moro impiegata sistematicamente al servizio al posto di Fucka grazie al cambio tra due under). Salvagni risponde con Dalia in regia, Vanzurova opposto, Segura e Borgna laterali, Mastrodicasa e Bertone al centro e Bruno libero.



La partenza è tutta di marca locale con Borgna e Vanzurova che firmano il primo allungo cuneese (5-1) sfruttando nel migliore dei modi il positivo turno al servizio dell'ex Segura. Trento, però, non si scompone, cresce in difesa e al servizio ed entra rapidamente nel match, trovando in Dekany un punto di riferimento molto affidabile in attacco (7-5). Una pipe di Kiosi, l'errore da posto-4 di Segura e uno smash di Dekany su ricezione lunga di Cuneo consentono a Trento di ritrovare la parità (10-10); il turno al servizio di Moretto porta in dote un ace e altri preziosissimi break con la Delta Informatica che si spinge addirittura sull'11-14 grazie al lungolinea della solita Dekany. Borgna e Mastrodicasa non restano a guardare e riportano in carreggiata l'Ubi Banca (17-17) ma è un fuoco di paglia perché Trento allunga nuovamente grazie a Dekany e all'errore di Vanzurova (18-22). E' lo strappo decisivo con Moretto che chiude i conti con un altro ace (19-25).



L'avvio di secondo set è equilibrato ed a mettersi in mostra sono le due centrali trentine, Fucka e Moretto, entrambe a segno con il fondamentale del muro (6-8). Il sistema muro-difesa delle gialloblù funziona benissimo e per Cuneo diventa sempre più difficile riuscire a trovare soluzioni efficaci in attacco: Kiosi non sbaglia un colpo un attacco, Fucka si esalta a muro e Fiesoli chiude con uno smash una ricezione lunga delle piemontesi dopo un insidioso servizio di Moro (12-15). Cuneo accusa il colpo, Moretto chiude uno scambio lunghissimo e il duo Fiesoli-Dekany mantiene la Delta Informatica a distanza di sicurezza (15-20). Il finale è senza storia con Kiosi che firma i due ace consecutivi che lanciano Trento sul due a zero (17-25).



La reazione piemontese giunge in avvio di terzo parziale quando l'ace di Vanzurova e il muro di Mastrodicasa obbligano Negro ad interrompere il gioco (7-3). Cuneo si spinge fino al 10-3 grazie ad una scatenata Vanzurova, entra Michieletto per Dekany ma l'attento muro piemontese e i troppi errori nella metà campo trentina spianano la strada al sestetto di Salvagni, assoluto padrone del campo (20-10). Dentro anche Carraro e Antonucci ma l'Ubi San Bernardo corre spedito verso il 25-14 finale siglato in fast da Mastrodicasa.

Quarto con Trento che torna mentalmente in partita (1-3) e rimane incollato a Cuneo fino alla fase centrale del parziale, allungando sul +2 grazie a Fucka (10-12). Le gialloblù, però, non riescono a mantenere l'intensità dei primi due subendo il prepotente ritorno dell'Ubi Banca San Bernardo, trascinato dalla solita Vanzurova, ben spalleggiata da un'efficace Mastrodicasa e dalla neo entrata Re (20-17). Il rush conclusivo è tutto di marca casalinga: Aliberti firma l'ace del 22-18, Borgna e Mastrodicasa fanno il resto allungando il match al tie break (25-20).



Quinto giocato punto a punto fino al 5-6, quando il turno al servizio della solita Vanzurova crea non pochi grattacapi a Trento, con Cuneo che allunga 8-6 al cambio di campo trascinato da un'ottima Borgna. Arriva il muro piemontese a fermare per due volte Dekany (10-6) e le gialloblù non riescono a trovare il cambio-palla fino all'11-7. Sulle ali dell'entusiasmo le padrone di casa non sbagliano più nulla, Segura fa 13-7 in pipe ma Trento reagisce e accorcia sul 14-11. E' tardi però per sognare la rimonta perché al terzo tentativo Cuneo firma il 15° punto con Valentina Re (15-11).

«Rimane il rammarico per non aver saputo amministrare i due di vantaggio – spiega a fine gara Nicola Negro, tecnico della Delta Informatica Trentino – Nelle prime due frazioni abbiamo espresso un'ottima pallavolo, giocando con tanta pazienza e trovando ottime soluzioni in attacco. Dal terzo in avanti Cuneo ha iniziato a difendere molto meglio e in quel frangente siamo mancati di lucidità, non abbiamo avuto più la pazienza necessaria per mettere palla a terra ed abbiamo subito il ritorno delle nostre avversarie. Rimane comunque un punto importante ottenuto sul campo della prima della classe».



Il tabellino



Ubi Banca San Bernardo Cuneo - Delta Informatica Trentino 3-2



Parziali: 19-25, 17-25, 25-14, 25-20, 15-11



Ubi Banca San Bernardo Cuneo: Dalia 2, Vanzurova 19, Borgna 21, Segura 7, Mastrodicasa 14, Bertone 6, Bruno (L); Re 3, Baiocco 0, Aliberti 1, Bonifazi 0. All. Francois Salvagni



Delta Informatica Trentino: Moncada 1, Kiosi 21, Dekany 12, Fiesoli 7, Moretto 12, Fucka 4, Zardo (L); Carraro 0, Antonucci 1, Michieletto 0, Moro 0. All. Nicola Negro



Arbitri: Angelo Santoro e Giuseppe Maria Di Blasi



Durata ', 23', 22', 24', 18' (totale: 1h53')



Note: Cuneo (attacco 56, muro 11, ace 6, errori azione 15, errori battuta 14), Delta Informatica (attacco 47, muro 9, ace 6, errori azione 15, errori battuta 8)