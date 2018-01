Un primo set maiuscolo non è bastato al Gi Group Monza per spaventare la Revivre Milano nel derby lombardo numero nove. E così a sorridere nella seconda giornata di ritorno della SuperLega UnipolSai 2017/2018, grazie al 3-1 finale, è la squadra di Giani, brava a espugnare la Candy Arena e a far suo anche il confronto di ritorno contro i cugini come all’andata

Gi Group Monza - Revivre Milano 1-3 (25-14, 23-25, 21-25, 16-25)

Gi Group Monza: Shoji 1, Plotnytskyi 10, Beretta 4, Hirsch 14, Dzavoronok 10, Barone 10, Brunetti (L), Rizzo (L), Walsh 0, Finger 5, Botto 2. N.E. Langlois, Terpin, Buti. All. Falasca.

Revivre Milano: Perez Rivera 0, Schott 4, Galassi 1, Abdel-Aziz 29, Klinkenberg 4, Piano 5, Piccinelli (L), Sbertoli 1, Averill 15, Cebulj 8, Fanuli (L), Tondo 2, Preti 1. N.E. All. Giani.

ARBITRI: Cesare, Lot.

NOTE - durata set: 20’, 29’, 31’, 23’; tot: 103’. Spettatori: 2.727. MVP: Abdel-Aziz.