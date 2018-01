Il 2018 della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia si apre ancora con una sconfitta. La compagine giallorossa viene messa ko al PalaValentia dalla Wixo Lpr Piacenza in 4 set.

Nulla da fare per la volitiva compagine di coach Tubertini (esonerato dopo il ko) poco costante nelle fasi in cui gli ospiti sono riusciti a spezzare gli equilibri.

E’ la nona sconfitta consecutiva per i calabresi, mentre gli emiliani di coach Giuliani si ritrovano dopo le due sconfitte casalinghe contro Verona e Ravenna.

Piacenza è stata trascinata alla vittoria dai suoi due campioni, capitan Fei, e Leonel Marshall. L’italo cubano, che si era infortunato proprio nel match d’andata contro i giallorossi, è ritornato per la prima volta a occupare il ruolo di schiacciatore. Una prova maiuscola per il classe 1979, premiato come Mvp dell’incontro. Entrato nel corso del secondo set al posto di Clevenot, Marshall è stato l’assoluto mattatore nel terzo set mettendo a segno 10 punti (80% in attacco e 2 muri). Nondimeno Fei, che ha realizzato 21 punti (47% in attacco) e ben 6 muri.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Wixo LPR Piacenza 1-3 (23-25, 25-23, 18-25, 19-25)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Coscione 3, Antonov 15, Costa 6, Patch 19, Lecat 4, Verhees 10, Torchia (L), Izzo 0, Massari 5, Marra (L), Domagala 0, Presta 0. N.E. Corrado. All. Tubertini.

Wixo LPR Piacenza: Baranowicz 4, Clevenot 8, Alletti 8, Fei 21, Parodi 5, Yosifov 9, Giuliani (L), Cottarelli 0, Kody 0, Manià (L), Di Martino 0, Marshall 14. N.E. Hershko. All. Giuliani.

ARBITRI: Venturi, Braico.

NOTE - durata set: 30’, 35’, 25’, 27’; tot: 117’. Spettatori: 577. Incasso: 2.911 euro. MVP: Marshall