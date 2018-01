Modena vince in rimonta nella seconda giornata di ritorno ribaltando un match iniziato in salita con Sora. Ngapeth piazza 12 ace ed entra nella storia della Superlega, nessuno come lui prima di ieri ne aveva messi a segno così tanti in un match.

Azimut Modena - Biosì Indexa Sora 3-1 (25-27, 25-15, 25-20, 25-20)

Azimut Modena: Mossa De Rezende 4, Ngapeth E. 26, Mazzone 13, Sabbi 9, Urnaut 16, Holt 7, Tosi (L), Rossini (L), Bossi 0, Argenta 3, Penchev 0, Ngapeth S. 0. N.E. Van Garderen, Pinali. All. Stoytchev.

Biosì Indexa Sora: Seganov 2, Rosso 8, Caneschi 4, Petkovic 26, Nielsen 4, Mattei 5, Santucci (L), Lucarelli 0, Marrazzo 1, Fey 1. N.E. Mauti, Penning, Duncan-Thibault. All. Barbiero.

ARBITRI: Zanussi, Florian.

NOTE - durata set: 30’, 21’, 27’, 26’; tot: 104’. Pubblico: 3.878, incasso: 39.624 euro. Mvp: Ngapeth